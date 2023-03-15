Польща назвала терміни передачі Україні винищувачів МіГ-29 Нідерланди відправлять в Україну два міношукачі, моряки невдовзі розпочнуть навчання » У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, попередньо — підірвали авто колаборанта У вівторок, 14 березня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух. За попередніми даними спалахнуло авто «голови МЧС Запорізької області» Дмитра Кучеркова Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко. Він зазначив, що колаборант Кучерков раніше був начальником Мелітопольського відділу ГУ ДСНС. Наразі відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку. Раніше про вибух повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що вибух стався в районі вулиці Героїв України. Окупаційна влада заявила, нібито це «черговий теракт режиму Зеленського, спрямований на дестабілізацію ситуації у регіоні та зрив відновлення мирного життя у Запорізькій області».