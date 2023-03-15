 
«  
  »

США вжили заходів, аби збитий над Чорним морем дрон не потрапив у чужі руки, — Білий дім

Джон Кірбі
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати вжили заходів, аби збитий над Чорним морем американський безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у ворожі руки

Про це розповів координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки та оборони Джон Кірбі, повідомляє CNN.

За його словами США вжили заходів для того, аби безпілотник MQ-9 Reaper, який впав після того, як його зачепив російський Су-27 над Чорним морем, не потрапив у чужі руки.

«Ми, очевидно, не хочемо, щоб хтось заволодів ним, крім нас», — сказав Кірбі, але не уточнив, яких саме заходів було вжито.

Він додав, що США не сприймають заперечення Росією своєї провини за інцидент.

«Люди повинні сприймати все, що росіяни говорять про те, що вони роблять в Україні та навколо неї, з великою недовірою», — зазначив Кірбі та назвав дії РФ «небезпечними, непрофесійними та безрозсудними».

15 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  