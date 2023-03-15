США продовжать польоти над Чорним морем, попри інцидент із дроном, — Кірбі

США будуть продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на вчорашній інцидент із безпілотником.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Радіо Свобода».

«Якщо їхнє послання полягало в тому, щоб стримати або відмовити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це не вдасться. Ми збираємося продовжувати літати і працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні», — сказав він.

Вашингтон викликав посла РФ, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.