США осудили действия РФ по перехвату американского беспилотника над Черным морем

По словам командующего ВВС США в Европе, MQ-9 выполнял разведку, наблюдение и рекогносцировку в международном воздушном пространстве

Сегодня над Черным морем два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотника ВВС США MQ-9, выполнявшего разведку, наблюдение и рекогносцировку в международном воздушном пространстве.

Об этом заявил генерал ВВС Джеймс Б. Хекер, командующий ВВС США в Европе.

Приблизительно в 7:03 утра один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер беспилотника MQ-9, в результате чего американским силам ВВС пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

«MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и повредил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9», – сказал Хекер, добавив, что Су-27 сливали топливо и пролетали перед MQ-9 в «безответственной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере».

«Самолеты США и союзников будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем (российских военных) вести себя профессионально и безопасно, – заявил Хекер. – Эти агрессивные действия российских экипажей опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации».