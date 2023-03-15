Россия передает Тегерану образцы захваченного в Украине оружия производства США

Россия отправляет захваченное в Украине американское оружие в Иран, где, как считает Вашингтон, оно подвергается детальному изучению иранскими специалистами, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на источники в Пентагоне.

В частности, американские власти доподлинно знают, что в руках Тегерана оказались образцы американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Несколько таких установок ВСУ вынужденно оставили на поле боя.

Источники Си-эн-эн считают, что при такой договоренности между Москвой и Тегераном иранские власти крайне заинтересованы в продолжении боевых действий и будут поддерживать Россию в войне всеми возможными способами.

Пока неизвестно, удается ли Ирану успешно скопировать какое-либо американское оружие, захваченное в Украине, но в прошлом у него был успешный опыт в создании систем вооружений на основе американских разработок, попавших в руки иранцам.

Одна из главных иранских разработок — противотанковая управляемая ракета Toophan — была создана в 1970-х годах на основе американской ракеты BGM-71 TOW.

В 2011 году иранцы также перехватили произведенный в США беспилотник Lockheed Martin RQ-170 “Sentinel” и скопировали его, создав собственный БПЛА, которому в 2018 году удалось пересечь воздушное пространство Израиля, прежде чем он был сбит.

В Пентагоне говорят, что при принятии решений о поставках оружия в третьи страны подобные риски учитываются и поводов для чрезмерной озабоченности нет.