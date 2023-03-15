США вжили заходів, аби збитий над Чорним морем дрон не потрапив у чужі руки, — Білий дім ISW пояснив, для чого росіяни будують укріплення на кордоні з Україною » Російську армію планують поповнити 400 тис. нових контрактників З 1 квітня Міністерство оборони РФ розпочне новий набір контрактників до російської армії, у планах – поповнити військо 400 тис. новобранців — російська служба «Радіо Свобода» Як повідомляє видання, Міноборони РФ розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані контракти. «Радіо Свобода» відзначає, що одразу кілька російських регіональних засобів масової інформації публікують загальну цифру контрактників, якими необхідно поповнити російську армію. Зазначається, що планується набрати 400 тис. контрактників. Видання пише, що основну частину роботи виконуватимуть військові комісаріати, а відповідатимуть за виконання плану губернатори. Також повідомляється, що у Челябінській та Свердловській областях РФ на професійну службу мають набрати по 10 тис. осіб, у Пермському краї – 9 тис.