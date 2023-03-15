ЗСУ уразили пункт управління та радіолокаційні станції РФ – Генштаб До 2023 року РФ планувала встановити політичний контроль над Молдовою » Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: дві людини загинуло, 5 поранено Удень 15 березня російська армія гатила по місту Марганець Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів дві людини загинуло та п’ять поранено Про це інформує Марганецька міська рада. «Рашистські нелюди обстріляли в Марганці мирне населення. В одному з дворів снаряд влучив у дитячий майданчик», – пише пресслужба. Повідомляється, що два мирних жителі загинули. Очільник ОВА Сергій Лисак уточнює, загиблі двоє жінок – 62 та 57 років. Попередньо, поранено чотирьох жінок та одного чоловіка. Також пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові домівки та господарчі споруди. В одному з будинків зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники.