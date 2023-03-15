Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: дві людини загинуло, 5 поранено

Про це інформує Марганецька міська рада.
«Рашистські нелюди обстріляли в Марганці мирне населення. В одному з дворів снаряд влучив у дитячий майданчик», – пише пресслужба.
Повідомляється, що два мирних жителі загинули.
Очільник ОВА Сергій Лисак уточнює, загиблі двоє жінок – 62 та 57 років.
Попередньо, поранено чотирьох жінок та одного чоловіка.
Також пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові домівки та господарчі споруди.
В одному з будинків зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники.
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