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“Рамштайн-10” відбудеться вже 15 березня

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наступне — десяте — засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”) відбудеться вже завтра, 15 березня.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, описуючи результати зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен, яка здійснила дводенний візит до України.
“Ми також обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться вже завтра, 15 березня”, — відзначив міністр оборони України.

Перед цим Резніков мав телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном, у якій міністри обговорили пріоритети наступної зустрічі у форматі “Рамштайн”.

Як відомо, 14 лютого у Брюсселі відбулось засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив перші рішення зустрічі. Вісім країн будуть постачати Україні танки німецького виробництва Leopard. США і Чехія також нададуть танки на додаток до вже отриманих Україною. США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Франція та Італія зобов’язалися надати французько-італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T

15 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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