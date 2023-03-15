Попереду ще важка боротьба: у Пентагоні прогнозують складну ситуацію на фронті у весняно-літній період

Україну навесні та влітку очікують важкі бої. Але західні союзники зроблять усе можливе, щоб вирішити проблему дефіциту боєприпасів.

Про це повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

“Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до… весни і літа”, – зауважив посадовець.

При цьому Райдер наголосив, що США з початку повномасштабної війни роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України, чи то у боєприпасах, ППО, бронетехніці. На сьогоднішньому засіданні у форматі “Рамштайн” також обговорюватимуться нагальні потреби України, зокрема боєприпаси.

“Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України і у боєприпасах, і у протиповітряній обороні, броні… Ви чули, як міністр Остін та інші кажуть, що ми прагнемо того, щоб переконатися, що у них (українців. – ред.) є все необхідне для успіху”, – додав він.