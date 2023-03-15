Польща назвала терміни передачі Україні винищувачів МіГ-29

Про це він сказав на брифінгу 14 березня.
Журналіст нагадав, що президент Польщі Анджей Дуда заявляв про готовність країни передати свої винищувачі МіГ-29 Україні.
«Це може статися протягом найближчих 4-6 тижнів», — пояснив Моравецький.
- Перед цим міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його польський колега Маріуш Блащак підтвердив згоду на спільне передання багатоцільових радянських винищувачів МіГ-29 Україні. Надь розповів, що на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Швеції Блащак сказав, що Польща погодиться на спільну процедуру щодо передання Україні надлишкових винищувачів обох країн.
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