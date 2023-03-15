За добу РФ втратила в Україні 980 військових У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, попередньо — підірвали авто колаборанта » Польща назвала терміни передачі Україні винищувачів МіГ-29 Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україні можуть передати польські винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів Про це він сказав на брифінгу 14 березня. Журналіст нагадав, що президент Польщі Анджей Дуда заявляв про готовність країни передати свої винищувачі МіГ-29 Україні. «Це може статися протягом найближчих 4-6 тижнів», — пояснив Моравецький. Перед цим міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його польський колега Маріуш Блащак підтвердив згоду на спільне передання багатоцільових радянських винищувачів МіГ-29 Україні. Надь розповів, що на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Швеції Блащак сказав, що Польща погодиться на спільну процедуру щодо передання Україні надлишкових винищувачів обох країн.