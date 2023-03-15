Нідерланди відправлять в Україну два міношукачі, моряки невдовзі розпочнуть навчання

Про це інформують у Міністерстві оборони України.

У вівторок в Одесі під час спільної пресконференції міністрів оборони України Олексієм Резніковим та Нідерландів Кайси Оллонґрен стало відомо, що країна надасть нам два міношукачі.

«Ми знаємо стратегічну та економічну важливість Одеського морського порту для постачання їжі. Задля безпечного та захищеного проходу Чорним морем Нідерланди передадуть Україні ці допоміжні військові судна. Восени ми почнемо тренувати українських моряків в тісній співпраці з Бельгією та іншими союзниками. Це інвестиція у майбутнє у ЗСУ», — заявила Оллонґрен.

Передати протимінні тральщики класу Alkmaar планують орієнтовно до 2025 року, проте екіпажі українських моряків почнуть навчати вже найближчим часом.

Резніков наголосив, що це потужний політичний сигнал.

«Велика Британія вже передала нам два подібних кораблі. На них вже є дві українські команди та було піднято прапор українського флоту. До них приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів, також прозвучало, що Бельгія долучиться до проєкту. Українська морська держава буде розвивати свій флот. Плюс ми з вами знаємо, що ми будуємо флот в Туреччині, так що можна сміливо заявляти, що існує корабельна коаліція», — додав міністр оборони України.