Cенаторы потребовали изучить возможность направить Украине истребители F-16

Группа американских сенаторов направила министру обороны США Ллойду Остину письмо с требованием изучить возможность направить Украине истребители F-16.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Это стало бы существенным вкладом, который может оказать решающее влияние на поле боя», — говорится в письме, которое подписали восемь членов Сената.

«Сейчас мы переживаем переломный момент в конфликте. Крайне важно, чтобы США и дальше тщательно анализировали помощь, которую могут предоставить, чтобы Киев одержал победу над Россией на поле боя», — считают законодатели.

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что поставка американских истребителей «сейчас не является приоритетом».

По информации издания Politico, письмо было составлено сенатором Марком Келли и подписано восемью членами Cената из Республиканской и Демократической партий.