Британська розвідка вказала на ознаки нового «залізного занавісу» у РФ

Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська військова розвідка звертає увагу, що з початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. Деяких чиновників, ймовірно, позбавила паспортів ФСБ.

Все з більш жорсткими обмеженнями стикаються й співробітники центральних органів влади. Зокрема, кремлівським чиновникам заборонено всі міжнародні туристичні поїздки.

Подібні заходи походять ще з радянських часів. А обмеження на поїздки були посилені після окупації РФ Криму в 2014 році.

«Ймовірно, такі кроки спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені. Цілком реально, що в міру посилення ізоляції РФ від світу, обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору», — дійшли висновку в розвідці Британії.