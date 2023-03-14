У Києві скоротять кількість блокпостів, частину переведуть у «сплячий режим»

Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

«З початком широкомасштабного вторгнення в Україну, через пряму воєнну загрозу столиці, у місті Києві була розгорнута система інженерних загороджень. В кожному районі міста були встановлені численні блокпости, які обладнані бетонними блоками, мішками з піском, були вириті окопи, бліндажі тощо. Все це разом як єдина система виконує свою захисну функцію», — йдеться в повідомленні.

За його словами, за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної.

Попко наголосив, що що деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати, частина інженерних загороджень перейде в «сплячий» режим, а інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані.

Начальник КМВА зауважив, що інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці — залишатимуться. Але їхні складові будуть вдосконалені – непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.