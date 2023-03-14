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Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем

Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, что вынудило ВВС США сбить свой беспилотный летательный аппарат, заявили американские военные.

В нем говорится, что беспилотник выполнял обычную операцию в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить.

В нем говорится, что «небезопасные и непрофессиональные действия русских» чуть не привели к крушению одного из истребителей и беспилотника, сообщили в пресс-службе Пентагона.

https://www.bbc.com/news/world-europe-64957792

14 марта, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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