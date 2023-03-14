Боррель заявив, що ЄС обговорить військову допомогу Україні 20 березня » Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, что вынудило ВВС США сбить свой беспилотный летательный аппарат, заявили американские военные. В нем говорится, что беспилотник выполнял обычную операцию в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить. В нем говорится, что «небезопасные и непрофессиональные действия русских» чуть не привели к крушению одного из истребителей и беспилотника, сообщили в пресс-службе Пентагона. https://www.bbc.com/news/world-europe-64957792