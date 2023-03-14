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Росія втратила в Україні за добу 740 солдатів, 15 бронемашин та 11 безпілотників

втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 160 540 військових, 3484 танки й 2519 артилерійських систем

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3484 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15)
  • артилерійських систем – 2519 (+16)
  • РСЗВ – 495 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 260 (+1)
  • літаків – 304 (+0)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 256 (+5)

Остаточні дані уточнюються.

14 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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