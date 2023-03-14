Росія втратила в Україні за добу 740 солдатів, 15 бронемашин та 11 безпілотників

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3484 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15)
- артилерійських систем – 2519 (+16)
- РСЗВ – 495 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 260 (+1)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13)
- спеціальної техніки ‒ 256 (+5)
Остаточні дані уточнюються.
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