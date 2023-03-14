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ЄС розробляє закон про «іноземних агентів» Китай вперше з 2020 року відновить видачу всіх типів віз для іноземців » Росія втратила в Україні за добу 740 солдатів, 15 бронемашин та 11 безпілотників Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 160 540 військових, 3484 танки й 2519 артилерійських систем Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано

танків ‒ 3484 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15)

артилерійських систем – 2519 (+16)

РСЗВ – 495 (+2) од.

засобів ППО ‒ 260 (+1)

літаків – 304 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11)

крилатих ракет ‒ 907 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13)

спеціальної техніки ‒ 256 (+5) Остаточні дані уточнюються.