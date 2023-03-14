РФ за рік санкцій змогла накопичити близько $80 млрд у вигляді закордонних активів, — Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

На думку економічних аналітиків видання, з цих коштів 80 млрд доларів розпорошені у вигляді грошових вкладів, нерухомості та інвестицій в афілійовані компанії. Вони припускають, що саме цей тіньовий резерв допомагає Москві підтримувати фінанси в умовах санкцій.

Економістка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великій Британії зазначила, що Росія змогла накопичити один із найбільших профіцитів рахунку поточних операцій у новітній історії через те, що Європа не одразу застосувала санкції проти енергетичного сектора РФ. Це, на її думку, нівелювало ефект від замороження активів Центробанку в березня 2022 року, оскільки Росія змогла повернути втрачене.

Так держава-терорист, накопичуючи активи, змогла отримати поповнення, яке дорівнює приблизно 5% ВВП. Це близько до середнього показника 2009-2013 років.

Видання пише, що будь-які нові прибутки, накопичені за кордоном, можуть стати наступним об’єктом для санкцій, особливо в тому випадку, коли простежується їхній прямий зв’язок із державою. У Росії у державній власності перебуває значна частка багатьох великих компаній-експортерів сировини.

Утім навіть якщо уряди західних країн зможуть визначити власника таких активів і довести зв’язок із Росією для того, щоб застосувати санкції, частка активів, імовірно, буде меншою за орієнтовні оцінки.