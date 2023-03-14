У Києві скоротять кількість блокпостів, частину переведуть у «сплячий режим» Російського пілота, який бомбив Харків, звільнили для обміну » Продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года обогнали компакт-диски Продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года превысили объемы продаж компакт-дисков, сообщается в отчете Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Прошлогодний рынок виниловых пластинок демонстрирует, что винил становится неотъемлемым элементом современного музыкального рынка, констатирует глава RIAA Митч Глейзер. В 2022 году в США было продано чуть более 41 млн виниловых пластинок на сумму 1,2 млрд долларов. При этом американцы купили всего 33 млн компакт-дисков (483 млн долларов). Продажи пластинок растут в США 16-й год подряд, они составляют сейчас около 71% доходов от всех продаж музыки на физических носителях. Общие доходы от музыкальных записей растут седьмой год подряд и достигли рекордной отметки в 15,9 млрд долларов. Основной их источник — это стриминг музыки в разных его формах. Но и продажи музыки на физических носителях тоже растут. Доходы от физических музыкальных форматов в целом выросли в прошлом году на 4%, в основном из-за 17-процентного роста популярности винила. При этом выручка от компакт-дисков упала на 18%. В отчете RIAA говорится, что физические копии музыки продолжают приносить более высокие прибыли по сравнению с цифровыми файлами, продажи которых упали на 20% до 495 млн долларов. Все это резко контрастирует с 2012 годом, когда загрузка цифровых музыкальных файлов была на пике популярности и достигла 43% доходов от продаж всех музыкальных записей. С тех вкусы покупателей явно изменились: доходы от продаж музыкальных файлов резко упали — до 3% в прошлом году. В то же время доходы от стриминга, который включает в себя платные подписки, рекламные услуги, цифровое и индивидуальное радио, платформы социальных сетей, цифровые фитнес-приложения и другие источники, вырос на 7% до рекордно высокого уровня в 13,3 млрд долл.