Контррозвідка Британії створить підрозділ для протидії шпигунам із Китаю і Росії

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу в протидії шпигунам із Китаю і Росії.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Telegraph і The Times.

У межах МІ5, як передбачає оновлена стратегія, буде створений «національний орган із питань безпеки», який надаватиме консультації підприємствам, університетам та іншим організаціям, що є об’єктами промислового шпигунства.

Як приклад наводяться намагання китайських і російських хакерів, які підтримуються їхніми урядами, викрасти дані про британські вакцини проти коронавірусу під час пандемії, зокрема в Оксфордському університеті.

Крім того, МІ5 також даватиме рекомендації на запит компаній та інших організацій щодо взаємодії із китайськими компаніями, ведення бізнесу в Китаї або купівлі обладнання у китайських постачальників, а ще розробить поради щодо роботи з компаніями з ІТ-сфери Китаю, як-то Huawei і Hikvision.

Оновлена стратегія оборони й безпеки Британії також наголошує на покращенні мовної підготовки дипломатів, які працюватимуть у Китаї, й додатковому фінансуванні каналу іномовлення BBC World Service для протидії китайській та російській дезінформації.