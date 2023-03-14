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ISW пояснив, чому Кремль навряд чи готує нову хвилю масової мобілізації

ISW пояснив, чому Кремль навряд чи готує нову хвилю масової мобілізації

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що наміри Державної Думи підняти призовний вік у РФ свідчать про те, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію.

Як відомо, 13 березня у Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт про підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний планують підвищити з 18 до 21 року поетапно, щороку піднімаючи вік призову на один рік.

«Негайне підвищення максимального призовного віку, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки.

Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків конфлікту в Україні, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян», – йдеться у звіті інституту.

Аналітики ISW вважають, що запропоноване розширення вікового діапазону призову вказує на те, що Кремль все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації.

14 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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