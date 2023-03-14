Ердоган поступається конкуренту на президентських виборах

За даними соціологічних опитувань, опозиційний кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу випереджає чинного главу держави Реджепа Таїпа Ердогана на понад 10 відсоткових пунктів, а опозиційний блок “Альянс націй” лідирує у парламентських перегонах.

Про це повідомляє видання Al Arabiya.

Зазначається, що опозиційний блок “Альянс націй” лідирує у парламентських перегонах принаймні на шість пунктів, випереджаючи політсилу Ердогана Партію справедливості та розвитку (ПСР) і її союзників. Прокурдська Народно-демократична партія (НДП), як і раніше, впевнено тримається вище 10%.

При цьому наголошується, що постраждалі від землетрусу минулого місяця також переглядають свою лояльність до партії нинішнього лідера Туреччини.

Соцопитування Aksoy Research, проведене 8 березня, показало, що Кемаль Киличдароглу, який став кандидатом від опозиційного альянсу 6 березня, випереджає Ердогана з підтримкою 55,6% і 44,4% відповідно. Опозиційний блок Альянс націй набирає 44,1% голосів, а ПСР та її націоналістичні союзники – 38,2%, НДП – 10,3%.

А ось опитування, проведене 6-7 березня компанією Alf Research, показало, що Киличдароглу отримає 55,1%, а Ердоган – 44,9%. Основний опозиційний блок отримає 43,5% голосів, партія Ердогана та її союзники – 37,5%, НДП – 11,3%.

За даними дослідження Metropoll, 34,4% респондентів поклали провину за збитки під час землетрусу на уряд, а 26,9% – на підрядників. Муніципалітети посіли третє місце: 15,4% учасників сказали, що вони винні, а 12,9% відповіли “всі”.

Нагадаємо, президентські та парламентські вибори в Туреччині відбудуться 14 травня. 74-річний колишній економіст Кемаль Киличдароглу, лідер Народно-республіканської партії (НРП), став єдиним кандидатом від опозиції.