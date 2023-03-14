Британська розвідка: Росія вводить ліміт на снаряди через їх нестачу

Росія все частіше застосовує принципи командно-адміністративної економіки до свого військово-промислового комплексу, який не встигає забезпечувати потреби фронту у боєприпасах.

Про це, як пише «Європейська правда«, йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Протягом останніх тижнів, як повідомляється, дефіцит російських артилерійських боєприпасів, ймовірно, посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту застосовуються заходи з нормування снарядів.

«Це майже напевно стало ключовою причиною того, що жодне російське з’єднання не змогло останнім часом здійснити оперативно значущі наступальні дії», – вважають у Міноборони Британії.

Також зазначається, що Росія майже напевно вже вдалася до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були визнані непридатними для застосування.

У Міноборони Британії звернули увагу на те, що указом президента РФ від 3 березня 2023 року передбачені заходи, які дозволять міністерству торгівлі та промисловості в обхід повноважень керівників оборонних підприємств, які не виконують виробничі завдання, призупиняти їхню діяльність.

«Росія все частіше застосовує принципи командно-адміністративної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою слабкістю в умовах «спеціальної військової операції», що дедалі більше виснажується», – йдеться в огляді.