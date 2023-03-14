Боррель заявив, що ЄС обговорить військову допомогу Україні 20 березня

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що домовленість про військову допомогу Україні буде досягнута на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС 20 березня

Про це інформує пресслужба ЄС.

«Час має важливе значення: нам потрібно доставити більше артилерійських боєприпасів, і нам потрібно швидше доставити», — йдеться в заяві.

Боррель наголосив, зроблені ним три пропозиції, мають обговорюватися на зустрічі 20 березня. Йдеться про необхідність налагодження передачі коштом Європейського фонду миру більшої кількості артбоєприпасів, зокрема калібру 155 мм українським воїнам. Прискорення закупівлі цих снарядів для потреб держав-членів ЄС й забезпечення довгострокової підтримки України, а також інвестиції у швидке нарощування виробничих можливостей оборонної промисловості Європейського Союзу.