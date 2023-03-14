ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»

У Європейському Союзі розпочали роботу над власним законом про «іноземних агентів», який вимагатиме від громадських організацій розкривати свої джерела фінансування з-за меж ЄС — Politico з посиланням на власні поінформовані джерела

«У рамках боротьби із зовнішніми впливами Європейський Союз працює над законом, що примусить недержавні організації, консультаційні агентства та академічні інституції розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС».

Видання повідомляє, що наразі підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі і буде завершена не раніше травня.

Зазначається, що європейський закон про «іноземних агентів» навряд чи буде спрямований проти фізичних осіб, але змусить як комерційні, так і неприбуткові організації розкривати фінансування з-за меж ЄС.

Politico додає, що останнім часом ЄС зіткнувся зі значною кількістю випадків стороннього втручання у внутрішні процеси — від російських спроб кіберзламу до китайських університетських грантів, покликаних змінити дискурс про права людини.