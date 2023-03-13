ЗСУ за добу ліквідували 710 російських військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 13 березня 2023 року РФ втратила на війні з Україною:

особового складу – близько 159 800 (+710) осіб,

танків – 3474 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6774 (+5) од,

артилерійських систем – 2503 (+16) од,

РСЗВ / MLRS – 493 (+0) од,

засоби ППО – 259 (+0) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1),

крилаті ракети – 907 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,

спеціальна техніка – 251 (+9).

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.