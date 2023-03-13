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ЗСУ за добу ліквідували 710 російських військових

знищена техніка ворога
Віз початку повномасштабного вторгнення в України Росія втратила щонайменше 159,8 тисяч окупантів, 3474 танки, 2109 безпілотників і 6774 бронемашини

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 13 березня 2023 року РФ втратила на війні з Україною:

  • особового складу – близько 159 800 (+710) осіб,
  • танків – 3474 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 6774 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2503 (+16) од,
  • РСЗВ / MLRS – 493 (+0) од,
  • засоби ППО – 259 (+0) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1),
  • крилаті ракети – 907 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 251 (+9).

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.

13 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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