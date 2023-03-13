ЗСУ за добу ліквідували 710 російських військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 13 березня 2023 року РФ втратила на війні з Україною:
- особового складу – близько 159 800 (+710) осіб,
- танків – 3474 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 6774 (+5) од,
- артилерійських систем – 2503 (+16) од,
- РСЗВ / MLRS – 493 (+0) од,
- засоби ППО – 259 (+0) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1),
- крилаті ракети – 907 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
- спеціальна техніка – 251 (+9).
Остаточні дані уточнюються.
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.
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