Вперше з початку повномасштабної війни: Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно розмова пройде після того, лідер КНР відвідає Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Як очікується, розмову з Зеленським буде проведено віртуально. За оцінкою видання, “розмова з паном Зеленським, якщо вона відбудеться, стане значним кроком у спробах Пекіна відіграти роль миротворця в Україні, які досі зустрічають скептично в Європі”.

У WSJ зазначають, що досягнення прориву в Україні буде дуже важким завданням: обидві сторони у війні вважають, що занадто багато ще потрібно вирішити на полі бою.

“Однак Пекін активно зацікавлений у припиненні конфлікту. Війна поставила Пекін у небезпечну ситуацію, змусивши пана Сі балансувати між “безмежним” партнерством Китаю з Росією та зростанням недовіри й напруження зі США та їхніми союзниками”, – пише видання.

Окрім того, Сі Цзіньпін розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча, за словами джерел видання, його повний маршрут ще не підтверджений.