Україна стала третім за величиною імпортером зброї у світі торік

Про це інформує Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

«Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки», — пише відомство.

Повідомляється, що за п’ять років на Україну припало 2% світового імпорту озброєнь.

«Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії», — заявив старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь Пітер Веземан.

З 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість озброєння.