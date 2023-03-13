Україна стала третім за величиною імпортером зброї у світі торік

Про це інформує Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).
«Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки», — пише відомство.
Повідомляється, що за п’ять років на Україну припало 2% світового імпорту озброєнь.
«Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії», — заявив старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь Пітер Веземан.
З 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість озброєння.
- Нагадаємо, пакет військової допомоги США Україні було оголошено 24 лютого – у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ. У пакеті на загальну суму 2 мільярди доларів містяться додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби.
- Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 30 мільярдів доларів.
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