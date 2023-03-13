У Москві масово вирубують парки для розгортання систем ППО

У Москві масово вирубують дерева у парках, аби розгорнути на їх території системи протиповітряної оборони

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Видання з’ясувало, що московська влада змушена вирубувати дерева, аби розгорнути системи ППО. Активна вирубка лісів почалася одразу в кількох районах Москви на початку 2023 року. Майданчики готують для потреб міноборони РФ, зокрема для встановлення ППО.

На Лосиному острові та на дослідних полях Тимірязівської сільгоспакадемії вже розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400. У районі Друкарі вирубали близько 100 га лісу в охоронній зоні музею-заповідника Коломенське.

Встановлення ППО в парку-заповіднику «Лосиний острів» на початку 2023 року викликало обурення у місцевих жителів та екологів. У відповідь на їхній запит у муніципалітеті відповіли, що будівництво військових майданчиків проводилося з метою «забезпечення національної безпеки та оборони Російської Федерації».

The Insider стверджує, що найбільше екологія постраждала в мікрорайоні Кур’яново. Там було знищено великий лісовий масив на березі річки Москва, навпроти садиби Коломенське. Наразі там триває будівництво майданчика під потреби міноборони Росії, який займе 5 га.

Через близькість масштабного будівництва активісти почали непокоїтися й про збереження заповідника Коломенське та церкви Вознесіння, яка включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пам’ятка може втратити свій статус через різку зміну ландшафту навколо неї. У Коломенському військова техніка розташовуватиметься на природній території, що охороняється, і на території культурної спадщини, що вважаються неприпустимим.

Міноборони Росії досі ніяк не коментувало повідомлення щодо розгортання систем ППО на території Москви.