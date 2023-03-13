У Бахмуті штурмові загони вагнерівців намагаються прорвати оборону і просунутися до центральних районів, — Сирський

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Міноборони у фейсбуці.
«Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста», — наголосив він.
У ході жорстких боїв українські оборонці завдають відчутних втрат ворогу.
«Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває!» — додав Сирський.
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