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Сунак: Поведінка Китаю викликає занепокоєння, це системний виклик для світового порядку Польща створить найбільшу сухопутну армію Європи для протидії російській загрозі » У Бахмуті штурмові загони вагнерівців намагаються прорвати оборону і просунутися до центральних районів, — Сирський Ситуація довкола Бахмута, що на Донеччині, залишається складною, штурмові загони ПВК Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону ЗСУ Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Міноборони у фейсбуці. «Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста», — наголосив він. У ході жорстких боїв українські оборонці завдають відчутних втрат ворогу. «Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває!» — додав Сирський.