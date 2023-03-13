Розвідка Польщі: Пропаганда рф намагається діяти через європейських пацифістів

Російська пропаганда намагається використати наративи хибного пацифізму на користь рф.

Про це повідомив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

На думку спецслужб Польщі, відповідальних за інформаційну безпеку, Росія застосовує наративи «хибного пацифізму» для того, щоб схилити на свій бік частину світової громадської думки.

Жарин наголосив, що оскільки росія зацікавлена у «перемир’ї» в Україні, пропаганда посилила інформаційну підтримку рухів європейських пацифістів, які виступають з ідеями зупинити бойові дії з міркувань гуманності.

«У Польщі середовище фальшивого пацифізму консолідується навколо Л.Сикульського, який викладає тези, що відповідають діяльності російської пропаганди, звинувачує польську владу, Захід і США у провокуванні війни та закликає до партнерства з росією», — зазначив він.

За словами уповноваженого з безпеки інформаційного простору Польщі, такі дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого – змусити Захід відмовитися від підтримки України.

«Однак втілення таких ідей призведе до того, що росія може здобути швидку перемогу над Україною», — наголосив Жарин.