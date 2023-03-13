ПВК «Вагнер» втратила на фронті половину набраних ув’язнених і не може набрати нових, — британська розвідка

НА війні з Україною «вагнерівці» вже втратили половину набраних ув’язнених. Євген Пригожин, скоріш за все, не має можливості набирати нових через заборону російської влади. Група буде змушена скоротити активність на фронті.

Про це йдеться у звіті розвідки, який опублікований міністерством оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

«В останні тижні власник групи «Вагнер» Євген Пригожин швидше за все втратив доступ до вербування в російських в’язницях через суперечки з керівництвом Міноборони Росії. Цілком ймовірно, що Пригожин спрямовує зусилля з вербування на вільних російських громадян»,- йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, при цьому з початку березня компанія «Вагнер» створила виїзні групи у спортивних центрах не менш ніж у 40 населених пунктах по всій Росії. Останніми днями вагнерівські вербувальники в масках також проводили бесіди про кар’єру в московських вишах, роздаючи анкети під назвою «анкета молодого бійця» для збору контактних даних зацікавлених студентів.

«Близько половини ув’язнених, яких група «Вагнер» вже направила до України, швидше за все, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату потоку ув’язнених. Якщо заборона збережеться, Пригожин, швидше за все, буде змушений скоротити масштаби чи інтенсивність операцій групи «Вагнер» в Україні», — вважають у Міноборони Британії.