Президент Украины – о потерях РФ под Бахмутом с 6 марта: 1100 убитых и 1500 тяжелораненых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье в своем вечернем видеообращении, что российские войска потеряли более 1100 человек убитыми менее чем за неделю боев в районе Бахмута.

Напомним, что Бахмут остается центром боевых действий на востоке Украины и что на прошлой неделе украинские войска получили приказ продолжать защищать город.

«Менее чем за неделю, начиная с 6 марта, только в Бахмутском секторе нам удалось уничтожить более 1100 солдат врага. Это – безвозвратные потери России под Бахмутом», – сказал Зеленский.

По его словам, российские войска понесли также 1500 «санитарных потерь» – речь идет о ранениях, достаточно серьезных, чтобы не позволить военнослужащим участвовать в дальнейших боевых действиях. Были уничтожены десятки единиц российской военной техники и более 10 складов боеприпасов.