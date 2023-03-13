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Президент Украины – о потерях РФ под Бахмутом с 6 марта: 1100 убитых и 1500 тяжелораненых

Украинские танкисты под Бахмутом ведут огонь по позициям российских войск. Март 2023 г.

Напомним, что на прошлой неделе украинские войска получили приказ продолжать оборону города

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье в своем вечернем видеообращении, что российские войска потеряли более 1100 человек убитыми менее чем за неделю боев в районе Бахмута.

Напомним, что Бахмут остается центром боевых действий на востоке Украины и что на прошлой неделе украинские войска получили приказ продолжать защищать город.

«Менее чем за неделю, начиная с 6 марта, только в Бахмутском секторе нам удалось уничтожить более 1100 солдат врага. Это – безвозвратные потери России под Бахмутом», – сказал Зеленский.

По его словам, российские войска понесли также 1500 «санитарных потерь» – речь идет о ранениях, достаточно серьезных, чтобы не позволить военнослужащим участвовать в дальнейших боевых действиях. Были уничтожены десятки единиц российской военной техники и более 10 складов боеприпасов.

13 марта, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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