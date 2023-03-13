Польща створить найбільшу сухопутну армію Європи для протидії російській загрозі

Польща розпочинає найбільше переозброєння за останні 50 років у відповідь на загрозу з боку Росії, що зростає в Європі.

Видання The Telegraph пише, що цьогоріч Польща витратить 4% свого ВВП на оборону, що вдвічі перевищує вимоги НАТО та робить її витрати на оборону найбільшими в Альянсі на душу населення.Польща розмістила замовлення на 1000 танків в Південній Кореї й 250 танків M1A2 SEPv3 Abrams у США. Це перетворить її на власника найбільшої танкової сили в Європі. Наприклад, Велика Британія володіє 227 танками. Також поляки посилять артилерію 600 самохідними артилерійськими установками та 288 реактивними артилерійськими системами з Південної Кореї. Окрім того, закуплять 18 пускових установок HIMARS з 9000 ракетами. Очікується, що понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk польського виробництва готові будуть транспортувати польські війська у бій, а повітряне прикриття здійснюватимуть 96 гелікоптерів AH-64E Apache, закуплених у США, і 48 бойових літаків FA-50, які зараз замовляють у Південній Кореї. Чисельність Польської армії планують подвоїти до 300 тисяч військових, що перетворить Польщу на найбільшу військову силу Європи на захід від України з точки зору живої сили.

На озброєння Польщі доведеться витратити до 2034 року приблизно 90 мільярдів євро. Цьогорічний оборонний бюджет становить рекордні 19 мільярдів євро.

Однак польська газета Dziennik Gazeta Prawna підрахувала, що фактична сума 2023 року може зрости до 25 млрд євро з урахуванням позабюджетних коштів.

Щоб допомогти Польщі, 2022 року Конгрес США схвалив 288, 6 мільйонів доларів військового фінансування для “стримування та захисту” від загрози з боку Росії.