Опитування КМІС: Абсолютна більшість українців за визволення Криму військовим шляхом

Абсолютна більшість респондентів (68%) вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму.



Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, КМІС після 24 лютого 2022 року провів десятки всеукраїнських опитувань, в яких різні замовники – західні науковці, аналітики, журналісти тощо — часто намагалися «намацати» у різних формулюваннях та методиках межі допустимих компромісів для українців.

За його словами, досі складається враження, що справжньою метою деяких коментаторів є не справедливе завершення війни, а віднайдення «саме того» формулювання, при якому українці «добровільно» відмовляться хоча б від певних територій.

«Утім, результати опитувань і КМІС, і інших компаній одностайні: незалежно від формулювань запитань — просто «мир» не цікавить українців. Українці усвідомлюють, що без додаткових серйозних умов просто припинення вогню лише відкладе подальшу агресію Росії, тому боротьба має продовжуватися і поступок не може бути», — додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 22 лютого-6 березня 2023 року серед 2007 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.