Оперативне командування «Північ» отримало нового командувача

Генерал-майор, Герой України Віктор Ніколюк залишив пост командувача ОК «Північ» та перейшов на посаду командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про це Ніколюк повідомив у Facebook.

За його словами, відтепер оперативне командування «Північ» очолює бригадний генерал Дмитро Красильников.

«Передав бойовий прапор ОК «Північ» і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ», – написав Ніколюк.

Під час служби в ЗСУ Ніколюк командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном, навчальним механізованим полком. Був начальником штабу 92-ї окремої механізованої бригади, а згодом – її командиром.

На початку вересня 2014 року 92-га бригада вийшла в район Щастя, Трьохізбенки, Станиці Луганської, а після ротації – тримала оборону на Донецькому напрямку.

16 травня 2015 року поблизу міста Щастя на Луганщині Ніколюк особисто брав участь у захопленні в полон воїнами своєї бригади двох громадян Росії – військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

Віктора Ніколюка відзначено багатьма державними та відомчими нагородами, серед яких – ордени Богдана Хмельницького III ступеня та Данила Галицького.

У березні 2017 року Ніколюка призначили начальником 169-го навчального центру «Десна», а в грудні 2018-го він став генералом.

У жовтні 2021 року генерал-майора Ніколюка призначили командувачем військ оперативного командування «Північ».