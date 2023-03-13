Мер Сеула закликав до зміцнення оборони за допомогою ядерної зброї

Про це повідомляє Reuters.
О Се-хун наголосив на необхідності активізації дискусій про те, як Південна Корея повинна озброюватись в умовах того, що Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності.
«Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації тактичної ядерної зброї і забезпечила собі щонайменше десятки боєголовок. Ми дійшли до того моменту, коли важко переконати людей в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї і приділяти увагу денуклеарізації», — зауважив він.
- 18 лютого Північна Корея пригрозила «безпрецедентними і рішучими відповідями», якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
- Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
- Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати «непереборну ядерну контратаку».
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