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Мер Сеула закликав до зміцнення оборони за допомогою ядерної зброї

Південна Корея
Мер столиці Південної Кореї Сеула О Се-хун висловив переконання, що країна повинна мати ядерну зброю, щоб зміцнити свою оборону проти Північної Кореї, навіть за ризику міжнародних наслідків

Про це повідомляє Reuters.

О Се-хун наголосив на необхідності активізації дискусій про те, як Південна Корея повинна озброюватись в умовах того, що Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності.

«Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації тактичної ядерної зброї і забезпечила собі щонайменше десятки боєголовок. Ми дійшли до того моменту, коли важко переконати людей в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї і приділяти увагу денуклеарізації», — зауважив він.

  • 18 лютого Північна Корея пригрозила «безпрецедентними і рішучими відповідями», якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
  • Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
  • Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати «непереборну ядерну контратаку».
13 марта, 2023 | Category: Мир, Новости

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