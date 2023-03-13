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Кличко зізнався, що у січні був близький до оголошення евакуації населення з міста

Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після масованих ракетних ударів у січні 2023 року міська влада була готова оголосити евакуацію з міста

Про це Кличко заявив у інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє DW.

«У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м’якою», — розповів Кличко.

Він додав, що критична інфраструктура столиці встояла завдяки великим зусиллям та тому, що енергетики та комунальники працювали цілодобово.

Також Кличко подякував Німеччині за систему ППО Iris-T SLM, яка допомогла врятувати об’єкти інфраструктури «та тисячі життів».

Водночас він закликав ФРН прискорити подальше постачання зброї.

13 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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