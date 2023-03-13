Guardian: 88% британцев, принявших украинских беженцев, сказали, что сделают это снова

Восемь из десяти британцев, принявших у себя дома украинских беженцев, спасающихся от войны, сказали, что этот опыт был позитивным, пишет газета Guardian.

Большинство населения Великобритании считает, что страна должна продолжать принимать людей из зон боевых действий.

Подробный опрос общественной организации More in Common показал, что 88% людей, принявших беженцев из Украины, сделали бы это снова, и только 3% заявили, что не будут этого больше делать.

Также выяснилось, что 68% британцев положительно оценивают то, что Великобритания приняла более 150 тыс. беженцев из Украины. 17% относятся к этому негативно.