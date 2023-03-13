“Дайте йому золотий бутерброд”: соцмережі обурив “Оскар” за фільм про Навального

Фільм канадського документаліста Деніела Роера “Навальний” отримав “Оскар” у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм.

Американська кіноакадемія відзначила нагородою стрічку, що розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році. Отримувати статуетку разом із командою фільму вийшла дружина головного героя Юлія Навальна.

Варто зазначити, що український фільм “Будинок зі скалок” про дітей з притулку на Донбасі також боровся за нагороду у цій категорії, але не переміг.

Тим часом у мережі здійнялася хвиля критики на адресу американської кіноакадемії за такий вибір.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко висловив переконання, що ця нагорода приховує страх на Заході щодо розпаду Росії.

” Чи боїться хтось на Заході розпаду росії? Очевидно, що так. Ця премія чергове підтвердження. Чи треба нам доносити ідею, що росія має бути знищена? Так”, – написав Гончаренко у Telegram, нагадавши слова Навального, що “Крим – не бутерброд”.

Слова російського опозіціонера про “бутерброд” обіграли в коментарях також інші користувачі:

Журналіст Остап Яриш нагадав свій давній пост про стрічку “Навальний”: “Багато хто на Заході хвалить російського опозиціонера Навального та документальний фільм про нього, номінований на “Оскар”. Але є ще дещо, про що слід пам’ятати: те, що ти проти Путіна, не заперечує імперіалістичних і шовіністичних поглядів Навального”.

Користувачі також відзначили, що кіноакадемія вдруге відмовляє українцям у голосі, мотивуючи це тим, що вони нібито поза політикою, а в цей час надає голос росіянам.

Український письменник, журналіст та громадський діяч Богдан Логвиненко висловився коротко та радикально:

Нагадаємо, в ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі в кінотеатрі Долбі відбулась церемонія нагородження головною кінопремією – “Оскар”. Статуетку в номінації “Найкращий актор” отримав Брендан Фрейзер. “Оскар” йому принесла роль у фільмі “Кит”.