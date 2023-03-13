Британия потратит почти 2 млрд фунтов на восполнение запасов оружия, переданного Украине

Великобритания в ближайшие два года увеличит свой оборонный бюджет на 5 млрд фунтов. 1,9 млрд фунтов из этого бюджета будет потрачено на восполнение запасов оружия, которое отправляется в Украину, а также на совершенствование мощностей по производству боеприпасов.

Увеличение оборонного бюджета будет объявлено в новой стратегии безопасности, которая, как ожидается, будет опубликована в понедельник.

Британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил это перед встречей в Калифорнии с президентом США Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Альбанезе.

На этой встрече в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты), созданного в 2021 году для противостояния растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, планируется, в частности, согласовать поставку атомных подводных лодок Австралии.

Австралия станет седьмой после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России страной в мире, эксплуатирующей атомные подводные лодки.

3 млрд фунтов Великобритания планирует потратить на поддержку AUKUS и совершенствование промышленной инфраструктуры по строительству и обслуживанию подводных лодок.

боронную стратегию Великобритании решено было пересмотреть после того, как Россия развязала в Украине полномасштабную войну.

Расходы на оборону будут вновь рассмотрены после 2025 года с учетом объявленной цели довести их в долговременной перспективе до 2,5% ВВП, заявил представитель Даунинг-стрит, не назвав конкретные даты и сроки.

В прошлом году Британия, по данным НАТО, потратила на военные нужды 2,16 % от своего валового внутреннего продукта.

Страны-члены НАТО еще в 2014 году пообещали друг другу не менее 2% ВВП, однако в 2022 году лишь девять из них, включая США, Британию и страны Балтии, выполняли это требование.

Лондон продолжает увеличивать расходы на оборону вот уже четыре года подряд — впервые со времен холодной войны.

На саммите НАТО в июле в Литве Британии намеревается обсудить с союзниками распределение финансовых и оборонных обязательств между странами альянса в свете нынешней обстановки в Европе и мире.