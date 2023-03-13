Верховна Рада готується збільшити військові видатки ще на 500 мільярдів гривень Мангалы — отличное решение для дома » Акции протеста в Израиле собрали рекордные 500 тысяч участников В ночь на воскресенье на улицы Израиля вышли порядка полумиллиона человек, протестующих против предложенной правительством реформы судебной системы. По оценкам местных СМИ, это самая массовая протестная акция в истории страны. В одном только Тель-Авиве в акции приняли участие порядка 200 тысяч израильтян. Протесты в стране не стихают уже более двух месяцев. Их участники заявляют, что выходят отстаивать демократию, на которую посягнуло новое правительство Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр в свою очередь настаивает, что реформа, ограничивающая полномочия судов, восстановит баланс между ветвями власти. Угроза демократии Суть реформы в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций. До сих пор Верховный суд мог блокировать принятие законов, которые считал неконстуционными. Предлагаемые поправки подразумевают, что любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, сможет всегда обходить вето Верховного суда, беспрепятственно принимать или отменять любые законы. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES «Нас накрыла волна террора, рушится наша экономика, деньги утекают из страны. Иран подписал новое соглашение с Саудовской Аравией. Но все, чем занято правительство, — это уничтожение нашей демократии», — заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, выступая перед протестующими в Беэр-Шеве, на юге страны. Противники реформы боятся, что из-за новых поправок Израиль лишается системы сдержек и противовесов. В интервью журналистам протестующие повторяли, что вышли бороться с диктатурой. «Честно сказать, я голосовал за Биби, но я и представить не мог, к чему все идет. К диктатуре? Если они [правительство] сейчас добьются своего, страна полностью окажется у них в руках», — говорит Дан Ежиц — один из около 50 тысяч протестующих, вышедших на улицы Хайфы. «Я здесь, чтобы высказать свою позицию — против диктатуры, которая устанавливается здесь во имя так называемого закона, [против] судебной реформы. Это не судебная реформа, это революция, которая двигает Израиль к полной диктатуре, а я хочу, чтобы Израиль оставался демократией для моих детей, для моего внука, который будет жить здесь, потому что Израиль -демократическая страна и должен ей оставаться», — цитирует Рейтер Тамира Гуйцабри. «Я здесь, чтобы выступить против судебной реформы. И выступить против нашего премьер-министра. Он становится диктатором, а мы не хотим диктатуры. Мы хотим вернуть демократию», — сказала еще одна участница протестов Мири Лахат. Альтернативный протест Предлагаемая судебная реформа спровоцировала настолько глубокий политический раскол в израильском обществе, что в ход пошли новые и необычные для Израиля методы протеста. На прошедшей неделе 37 из 40 пилотов-резервистов элитного эскадрона истребителей ВВС Израиля отказались от учений в знак протеста против действий правительства. В их совместном заявлении говорилось, что такое решение было принято во имя демократии и единства народа Израиля. Большинство израильтян до 40 лет, отслуживших срочную службу, регулярно призываются для прохождения резервистской службы с целью обновить и укрепить свои военные навыки. Армия в целом и резервисты в частности — основа безопасности Израиля. Отказ от прохождения переподготовки — беспрецедентный случай. Позднее летчики согласились прибыть в свою часть, но потребовали переговоров со своими командирами. Резервисты других видов войск заявляют, что готовы на такой же шаг, если правительство не откажется от реформы. В четверг протестующие перекрыли дороги и попытались помешать Нетаньяху вылететь из страны. Позже он все-таки смог улететь в Рим. Позиция правительства Правительство пока не проявляет признаков готовности к диалогу с протестующими. Оно утверждает, что ограничение судебной власти — воля народа и необходимость для дальнейшего прогресса во всех областях. Сторонники реформы утверждают, что в руках Верховного суда в последние годы сконцентрировалась абсолютная власть, и избранное народом правительство не может эффективно работать, так как вынуждено постоянно преодолевать сопротивление со стороны судей. До сих пор власти заявляли, что протесты на улицах израильских городов организованы оппозицией ради общей дестабилизации в стране, а реформа используется только как повод.