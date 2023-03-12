Міноборони Китаю очолив генерал, який потрапив до санкційного списку США за співпрацю з РФ Окупанти втратили на Бахмутському напрямку понад 500 військових за добу – ЗСУ » ЗСУ готові у найкоротші терміни направити воїнів-зенітників на навчання до Норвегії Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити українських військових зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. «Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем “NASAMS” для оборони повітряного простору України!», — повідомив він. Зокрема також додається, що Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію. «Зенітний ракетний комплекс NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні. Завдяки потужній підтримці партнерів, врятовано чимало життів українців, збережено об’єкти критичної інфраструктури держави», — йдеться у дописі.