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ЗСУ готові у найкоротші терміни направити воїнів-зенітників на навчання до Норвегії

Норвегія
Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити українських військових зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем “NASAMS” для оборони повітряного простору України!», — повідомив він.

Зокрема також додається, що Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію.

«Зенітний ракетний комплекс NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні. Завдяки потужній підтримці партнерів, врятовано чимало життів українців, збережено об’єкти критичної інфраструктури держави», — йдеться у дописі.

12 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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