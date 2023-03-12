В Индонезии ввели уголовную ответственность за пропаганду коммунизма

Власти Индонезии приняли новый закон, согласно которому пропаганда коммунизма теперь является уголовным преступлением.

6 декабря парламент Индонезии принял поправку к Уголовному кодексу, и теперь за пропаганду коммунизма и марксизма-ленинизма можно получить срок от 4 до 15 лет.

Согласно статье 188 местного УК, любое лицо, которое распространяет или пропагандирует коммунизм и марксизм-ленинизм в устной или письменной форме, в том числе через любые средства массовой информации, подлежит лишению свободы на максимальный срок 4 года; если вышеуказанные действия повлекут общественные беспорядки или материальный ущерб, наказание составит до 7 лет; если же это повлечёт за собой телесные повреждения или смерть, то срок наказания будет от 12 до 15 лет лишения свободы.

Политический комментатор Цинь Пэн сказал в интервью The Epoch Times, что большинство законов, направленных на очищение от коммунистической идеологии, были приняты бывшими коммунистическими странами. Индонезия не является исключением, так как в своё время коммунисты чуть не захватили там власть.

По словам Пэна, это связано с нынешней «особой международной обстановкой», в которой нарастает давление на компартию Китая (КПК) в связи с её активной экономической и политической экспансией. Количество людей, выступающих против КПК, непрерывно увеличивается.

«В настоящее время конфронтация между Китаем и США продолжает нарастать. Хотя большинство стран по экономическим причинам не хотят напрямую и открыто противостоять КПК, они всё равно будут принимать меры предосторожности. Таким образом, международное пространство для экспансии Пекина будет неуклонно сужаться», – говорит Пэн.