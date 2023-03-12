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У Чехії відбувся проросійський мітинг: поліція затримала 18 людей

У Празі 11 березня вкотре відбувся проросійський антиурядовий мітинг, на якому “активісти” вимагали відставки прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали і намагались зірвати український прапор.

Видання Сeska Televize пише, що протестувальники висловлювали незадоволеність високим рівнем інфляції, а також вимагали припинити підтримку України. Організатором виступила позапарламентська партія PRO (Právo Respekt Odbornost – “Право Повага Експертиза”). Її голова Йіндржих Райхл заявив, що країні потрібен уряд “який буде в першу чергу турбуватись про чеських громадян”.

Після закінчення акції деякі протестувальники направились до Національного музею і намагались потрапити туди, щоб зірвати український прапор. Поліція завадила цьому і затримала 18 людей. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан засудив агресивні дії учасників мітингу.

12 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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