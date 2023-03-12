«Turning Red» або «Я червонію» — кіно на вихідних

Привіт всім любителям та шанувальникам нашого «Катрусиного кінозалу»!

Сьогодні в неділю ми поговоримо про «відкриття року» від студії «Pixar», та про повнометражний фільм у 2022, дивує та завороджує.

Неймовірна комбінація ідей кіно з Японіїї, Гонконгу (ще того, лампового), та анімаційного Голлувіду!

Так — це саме той скажений та чудовий «Turning Red» або «Я червонію»!

Чомусь наші геніїї маркетингу пустили його в прокат під назвою «Я — панда», ну то таке…

Про сам фільм пару слів я вставив, а от про його режисера треба розповісти окремо.

Маленька Домі Ші в 1991 році переїхала жити в Канаду, коли їй було 2 рочки. ЇЇ батько — відомий професор художніх мистецтв, тому дівчинка пішла по шляху батьків. Майже пішла….

Бо в школі вона підсіла на японські манги та аніме, створила шкільний клуб шанувальників манги та аніме (о — це шикарна відсилка до «Руки геть від кіноклубу» — мяу-мяу), та все своє життя присвятила анімаціїї й ілюстративному арт-мистецтву.

Я вражений її мрією, за якою вона слідує все життя. В 2011 році Ші влаштувалась працювати в студію «Pixar» аніматором і лише в 2018 зняла свій перший анімаційний фільм «Бао», ставши одночасно першою жінкою-режисером студії.

Домі Ші в середовищі голівудских аніматорів вважають фахівцем екстра-классу за її новаторство, наполегливість та творчість. В дівчини є кілька цікавих революційних рішень для анімаціоної індустріі, які вона неодрноразово використовувава.

У 2017 році, коли Ши завершила роботу над короткометражним мультфільмом «Бао», «Pixar» попросили її запропонувати їм три ідеї для повнометражного фільму. Усі її концепти були засновані на дорослішанні підлітків, і той із них, що ліг в основу сюжету «Я червонію», розповідав історію дівчинки, яка проходить через «магічне дорослішання». Ші написала його, грунтуючись на особистому досвіді. Тому в фільмі всі події відбуваютсья на початку 2000-х.

Ші описує фільм як «гарячковий сон азіатського підлітка». Багато аніме, такі як «Сейлор Мун», «Ранма ½», «Кошик фруктів» та «InuYasha», сильно вплинули на графіку у фільмі . З метою відобразити цей вплив поверх 3D-анімації «Pixar» режисеркою були накладені 2D-ефекти ручної роботи. Тому розробка фільму затягнулась майже на три роки,бо багато чого Ші робила у фільмі вручну, буквально вилизуючи кожен кадр (щось схоже на Міядзакі).

Чи Ші геній сучасної анімації? Важко поки сказати — час покаже, але поки що на мою думку Ші — найкраща з найкращих, оригінальна та неймовірно працьовита. І їй всього лише 33 роки і це добре, бо в нас попереду багато несподіванок та вікриттів від талановитої дівчини!

Фільм від мене отримує 10/10 та рекомендується для сімейного перегляду .

Вас чекають бурхливі пригоди на пустому місці, нелінійний сюжет з щасливим кінцем. Ну, а головна героїня беззаперечно — ідеальне поєднання мрії та сумнівів, замішаних на термоядерній силі дити, яка хоче стати дорослою, розумною та мати класних друзів і цікаве життя.

Успіху їй та неймовірній Домі Ші в цьому світі!

Віталій Рождаєв