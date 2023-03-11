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В Україні можуть узаконити одностатеві партнерства: деталі Британія та Франція будуть спільно тренувати українських морпіхів » За добу РФ втратила в Україні 1010 військових Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 158 000 військових РФ, 3458 танків, 2108 БПЛА, а також 304 літаки й 289 гелікоптерів Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано

танків ‒ 3458 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20)

артилерійських систем – 2483 (+8)

РСЗВ – 493 (+2) од.

засоби ППО ‒ 257 (+1)

літаків – 304 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1)

крилаті ракети ‒ 907 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7)

спеціальна техніка ‒ 242 (+2) Дані уточнюються