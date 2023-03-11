За добу РФ втратила в Україні 1010 військових

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3458 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20)
- артилерійських систем – 2483 (+8)
- РСЗВ – 493 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 257 (+1)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 242 (+2)
Дані уточнюються
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