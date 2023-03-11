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За добу РФ втратила в Україні 1010 військових

ЗСУ нищать ворога втрати РФ
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 158 000 військових РФ, 3458 танків, 2108 БПЛА, а також 304 літаки й 289 гелікоптерів

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3458 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20)
  • артилерійських систем – 2483 (+8)
  • РСЗВ – 493 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 257 (+1)
  • літаків – 304 (+0)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7)
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+2)

Дані уточнюються

11 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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