В Україні можуть узаконити одностатеві партнерства: деталі

Народна депутатка Інна Совсун повідомила, що Уряд почав думати над тим, аби створити законопроєкт про легалізацію одностатевих партнерств, для цього скликали робочу групу та почали роботу в цьому напрямку.

Про це повідомляє видання “Главком”.

Зазначається, що у 2022 році була реакція президента на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів, яка отримала у нього на сайті 28,5 тис. голосів.

Згідно з відповіддю на петицію, всі люди вільні, але визначення шлюбу в Конституції передбачає, що він укладається між чоловіком та жінкою. Конституцію ж під час війни змінювати не можна. Натомість уряд напрацьовує варіанти рішень щодо легалізації в Україні цивільного партнерства.

“Євроінтеграція не вимагає від нас прийняття цього закону, але у нас є стратегія реалізації прав людини в Україні, затверджена як урядова постанова. Вона вже років п‘ять чи шість передбачає, що має бути прийнятий закон про цивільні партнерства”, – пояснила Совсун.

Нардепка додала, що це рішення “вперто ігнорується урядом”.

У виданні зазначили, що народна депутатка від “Голосу” Інна Совсун подала законопроєкт “Про інститут реєстрованих партнерств” до Верховної Ради, що вже охрестили “легалізацією одностатевих шлюбів”, хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

“Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов’язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки”, – пояснює авторка.

Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті.