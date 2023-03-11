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УПЦ МП остаточно виселяють з «Києво-Печерської Лаври»

Зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою УПЦ МП розривають договір про безоплатне користування культовими будівлями, розташованими на території заповідника «Києво-Печерська лавра». Представники УПЦ МП мають звільнити приміщення на території заповідника до 29 березня 2023 року. Про цей йдеться у попередженні в. о. генерального директора заповідника «Києво-Печерська Лавра», опублікованому на сайті лаври.

У повідомленні йдеться, що за цим договором, укладеним 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Водночас згідно указом президента та постановою Кабінету міністрів створили робочу групу з підготовки пропозицій щодо діяльності релігійних організацій в Україні, яка під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов Договору щодо використання державного майна.

«Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року», — йдеться у попередженні.

До цього дня монастирю необхідно звільнити будівлі, які перебувають на балансі Заповідника.

Цей договір стосується так званої Нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир.

Тим часом, у Верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але ці договори розірвали з 1 січня 2023 року.

11 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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