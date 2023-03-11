Швейцарський уряд відмовився від реекспорту зброї для України

Про це інформує Reuters.

Після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Швейцарію почали закликати до припинення багатовікової традиції нейтралітету. Так у січні два парламентські комітети рекомендували пом’якшити правила передачі зброї третім країнам, проте після засідання 10 березня уряд відкликав заклик.

«Федеральна рада віддана цінностям нейтралітету Швейцарії та продовжуватиме працювати над забезпеченням реалізації переваг нейтралітету», — ідеться у заяві уряду.

Водночас уряд наголосив, що продовжить стежити за дебатами й за потреби зробить додаткову заяву.

Reuters пише, що від початку повномасштабного вторгнення Швейцарія отримувала запити від Іспанії, Данії та Німеччини щодо реекспорту військових матеріалів швейцарського виробництва в Україну. Проте ці запити були відхилені. Водночас Швейцарія прийняла санкції ЄС та неодноразово закликала до виведення російської армії з України.