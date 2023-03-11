 
 
  »

Окупанти втратили на Бахмутському напрямку понад 500 військових за добу – ЗСУ

Окупанти втратили на Бахмутському напрямку понад 500 військових за добу – ЗСУ

Протягом доби росіяни втратили на Бахмутському напрямку 221 військового вбитими і 314 – пораненими.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону

«За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії… Відбулося 53 боєзіткнення, 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут і 23 боєзіткнення відбулося в районі самого міста.

В ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різного ступеня важкості».

На питання, чи є можливість підвозити оборонцям Бахмута необхідні речі, Череватий відповів: «Нашими інженерами, командирами підрозділів робиться все, щоб захисники Бахмута мали необхідні боєприпаси, амуніцію, медикаменти, їжу і звідти могли переправляти наших поранених у безпечні місця».

11 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  